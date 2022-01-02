Житель Санкт-Петербурга на Новый год предпринял попытку изнасилования знакомой и убил мужчину, заступившегося за нее

В Новогоднюю ночь петербуржец из Колпино, употребив горячительные напитки, напал на знакомую в приступе похоти и задушил ее сожителя.

Полиция Колпинского района Северной столицы открыла сразу несколько уголовных производств по отношению к этому агрессивному мужчине. Как пояснили правоохранители, преступник был в гостях у своего знакомого на бульваре Трудящихся. Они вместе встречали Новый год. Напившись спиртного, агрессор набросился на тридцатилетнюю знакомую в попытке ее изнасиловать.

В комнату зашел ее тридцатитрехлетний сожитель, увидев происходящее, попытался утихомирить нападавшего. Однако преступник оказался сильнее и задушил защитника.

Как сообщила пресс-служба Главного Санкт-Петербургского управления СК Российской Федерации, относительно сорокавосьмилетнего подозреваемого открыты уголовные производства по статьям УК «Покушение на изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство». Вопрос о мере пресечения решается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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