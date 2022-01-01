В Санкт-Петербурге за прошлый год на реконструкцию родильных отделений и больниц потратили больше 1 000 000 000 рублей. Кроме того, Северная столица возвела три стационара, которые стали весомой частью проекта по модернизации системы охраны здоровья города.

По информации, обнародованной городской администрацией, из бюджета Санкт-Петербурга были выделены огромные средства на такие мощные проекты, как реконструкция хирургического отделения НИИ Скорой помощи, носящего имя Джанелидзе, приемного покоя больницы Святого Георгия, акушерского отделения 16-го роддома, амбулаторно-консультативного отделения 38-й городской больницы. Также в полной мере профинансированы весьма затратные проекты помещений для монтажа КТ и МРТ-аппаратуры в онкологическом центре на Песочном и городском клиническом онкологическом диспансере.

Помимо чисто бюджетных вливаний в медицинскую отрасль Северной столицы решила вложить серьезные средства А/О «Группа ВИС» на условиях государственно-частного партнерства. В ее планах снабжение трех больниц Северной столицы экстренными отделениями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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