Роспотребнадзор напомнил петербуржцам, что делать, если кто-то в семье болен коронавирусом COVID-19

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Чиновники управления Роспотребнадзора города Санкт-Петербурга сообщили гражданам, как необходимо поступать, когда в семье один либо несколько человек инфицировались коронавирусом или гриппом.
Первое, что следует сделать в подобной ситуации, говорят опытные специалисты ведомства, — так это вызвать на дом врача, пишет информационный онлайн-портал «Глас Народа». Медицинский специалист проведёт обследование больного и определит точный диагноз. Доктор назначит соответствующее лечение.
Заболевшему члену семьи необходимо выделить отдельную комнату. При невозможности это сделать, всем остальным людям следует не подходить к больному меньше, чем на один метр. Ещё необходимо обезопасить остальных людей, проживающих вместе с заболевшим гражданином. Чтобы это осуществить, сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют ограничить до минимума контакты между инфицированным человеком и всеми здоровыми людьми. В первую очередь эти рекомендации относятся к детям, пожилым членам семьи и лицам, которые страдают болезнями хронического характера.
В ведомстве также рекомендуют проветривать помещение каждые два часа, как можно чаще мыть руки и обрабатывать все поверхности. У заболевшего должны быть отдельная посуда, которую после использования необходимо дезинфицировать.
Добавим, что ухаживать за больным должен только один член семьи, при этом он обязательно должен использовать маски, перчатки и дезинфицирующие средства.
Ранее мы писали, что в 2021 году на ремонт медицинских учреждений Петербурга потратили более 1,1 миллиарда рублей. Как отметил губернатор Александр Беглов, в городе была продолжена программа развития стационаров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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