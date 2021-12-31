Прокуратура Санкт-Петербурга проверит, по каким причинам в Пулково массово задержали вылет авиалайнеров

Сегодня, 22:59

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Прокуратура Санкт-Петербурга проверит, по каким причинам в Пулково массово задержали вылет авиалайнеров
Фото из открытых источников

Два десятка рейсов из воздушной гавани Северной столицы не смогли своевременно отправиться в полет к месту назначения, а их пассажиры провели в залах ожидания намного больше времени, чем ожидали.

Эти неприятные факты будут проверены специалистами Северо-Западной транспортной прокуратуры Санкт-Петербурга. По сообщению пресс-службы ведомства, они будут выяснять, имели ли место нарушения прав пассажиров.

Представители прокуратуры отмечают, что задержки с вылетом наблюдались у бортов, принадлежащих авиационным компаниям «Россия» и «Аэрофлот».

Пассажиры томились в терминале аэропорта по несколько часов и если во время проверки специалисты смогут обнаружить какие-либо нарушения, то прокуратура будет вынуждена отреагировать на это.

К счастью, не дошло до того, чтобы пассажирам довелось встречать Новый год в аэропорту Санкт-Петербурга. Ведь последний из задержанных рейсов смог улететь в 21:52 31 декабря.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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