Прокуратура Санкт-Петербурга проверит, по каким причинам в Пулково массово задержали вылет авиалайнеров

В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года
В январе 2022 года российским пенсионерам проиндексируют пенсионные выплаты. Речь идет о пожилых гражданах, получающих...Подробнее
Два десятка рейсов из воздушной гавани Северной столицы не смогли своевременно отправиться в полет к месту назначения, а их пассажиры провели в залах ожидания намного больше времени, чем ожидали.
Эти неприятные факты будут проверены специалистами Северо-Западной транспортной прокуратуры Санкт-Петербурга. По сообщению пресс-службы ведомства, они будут выяснять, имели ли место нарушения прав пассажиров.
Представители прокуратуры отмечают, что задержки с вылетом наблюдались у бортов, принадлежащих авиационным компаниям «Россия» и «Аэрофлот».
Пассажиры томились в терминале аэропорта по несколько часов и если во время проверки специалисты смогут обнаружить какие-либо нарушения, то прокуратура будет вынуждена отреагировать на это.
К счастью, не дошло до того, чтобы пассажирам довелось встречать Новый год в аэропорту Санкт-Петербурга. Ведь последний из задержанных рейсов смог улететь в 21:52 31 декабря.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В январе 2022 года российским пенсионерам проиндексируют пенсионные выплаты. Речь идет о пожилых гражданах, получающих...Подробнее
Пенсионерам Российской Федерации назвали ещё одну дату, когда им будет перечислена разовая денежная выплата в сумме 10...Подробнее
Специалисты Пенсионного фонда России анонсировали значительное снижение денежных выплат по старости для граждан РФ....Подробнее
Сумма денежной компенсации, которая будет предоставлена пенсионерам за высокий показатель инфляции, была названа...Подробнее
Сбербанк РФ спрогнозировал уменьшение покупательной способности денежных средств россиян, которая станет наглядной уже...Подробнее
Будет ли в 2022 году выплачена пенсионерам компенсация за высокий уровень инфляции, рассказал главный аналитик...Подробнее
С 1 января вырастут пенсии не у всех пожилых граждан, предупредила юрист Ирина Сивакова. Она рассказала PRIMPRESS , кто...Подробнее
Финансовые аналитики спрогнозировали статус наличных средств, который может обновиться уже в текущем году. Эксперты...Подробнее
В Госдуме призвали спасать пенсионную систему России. В частности, эту тему затронул депутат Госдумы от КПРФ Алексей...Подробнее
Президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных документов, которые затронут многих россиян. Так, утвержденные главой...Подробнее
Комментировать