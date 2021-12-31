В Петербурге начали действовать новые правила посещения общественных мест

В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года
В январе 2022 года российским пенсионерам проиндексируют пенсионные выплаты. Речь идет о пожилых гражданах, получающих...Подробнее
Второго января в Петербурге вступили в силу антиковидные ограничения, анонсированные ранее. Теперь посещение предприятий общепита и торговых центров разрешено исключительно гражданам, имеющим QR-код. Исключения сделаны только для мест общественного питания на производстве, при вокзалах, аэропортах и гостиницах.
Посещать магазины, где продают продукты или непродовольственные товары первой необходимости, а также приобретать лекарства в аптеках, жители Северной столицы могут беспрепятственно, как и ранее. То же относится к автозаправкам и магазинам без залов обслуживания.
Напомним, что вышеперечисленные требования введены согласно правкам постановления за номером сто двадцать один об антиковидных ограничениях, которые были внесены губернатором Александром Бегловым.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В январе 2022 года российским пенсионерам проиндексируют пенсионные выплаты. Речь идет о пожилых гражданах, получающих...Подробнее
Российские пенсионеры, которые успели получить пенсию за январь 2022 года в декабре, несказанно удивились поступившим...Подробнее
Пенсионерам Российской Федерации назвали ещё одну дату, когда им будет перечислена разовая денежная выплата в сумме 10...Подробнее
Сбербанк РФ спрогнозировал уменьшение покупательной способности денежных средств россиян, которая станет наглядной уже...Подробнее
Специалисты Пенсионного фонда России анонсировали значительное снижение денежных выплат по старости для граждан РФ....Подробнее
Сумма денежной компенсации, которая будет предоставлена пенсионерам за высокий показатель инфляции, была названа...Подробнее
Будет ли в 2022 году выплачена пенсионерам компенсация за высокий уровень инфляции, рассказал главный аналитик...Подробнее
С 1 января вырастут пенсии не у всех пожилых граждан, предупредила юрист Ирина Сивакова. Она рассказала PRIMPRESS , кто...Подробнее
О грядущей девальвации рубля в 2022 году и дальнейшем снижении покупательной способности предупредил граждан в России...Подробнее
Финансовые аналитики спрогнозировали статус наличных средств, который может обновиться уже в текущем году. Эксперты...Подробнее
Комментировать