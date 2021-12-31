В Петербурге начали действовать новые правила посещения общественных мест

Второго января в Петербурге вступили в силу антиковидные ограничения, анонсированные ранее. Теперь посещение предприятий общепита и торговых центров разрешено исключительно гражданам, имеющим QR-код. Исключения сделаны только для мест общественного питания на производстве, при вокзалах, аэропортах и гостиницах.

Посещать магазины, где продают продукты или непродовольственные товары первой необходимости, а также приобретать лекарства в аптеках, жители Северной столицы могут беспрепятственно, как и ранее. То же относится к автозаправкам и магазинам без залов обслуживания.

Напомним, что вышеперечисленные требования введены согласно правкам постановления за номером сто двадцать один об антиковидных ограничениях, которые были внесены губернатором Александром Бегловым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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