Сильный ветер 17 марта усложнит ситуацию с гололедом на дорогах Петербурга

Сегодня, 17:17

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Сильный ветер 17 марта усложнит ситуацию с гололедом на дорогах Петербурга
Фото из открытых источников

Во второй половине дня 17 марта погодные условия в Северной столице заметно ухудшатся, главным образом – из-за усиления порывов ветра до 15 м/с. В связи с этим Росгидрометцентром объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Смольного. Городские власти предупреждают автолюбителей о потенциальной угрозе возникновения дорожно-транспортных происшествий и призывают без необходимости не садиться за руль. При этом передвигаться по улицам будет небезопасно и пешком, особенно с учетом последствий некачественной работы коммунальщиков, из-за бездействия которых после ночных заморозков на тротуарах по всему мегаполису наблюдается гололед.

«Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», — говорится в сообщении.

Ситуация в городе на Неве может усугубиться ближе к концу дня по мере приближения столбиков термометров к отрицательным значениям температуры воздуха. Так, за день «забытые» коммунальщиками на газонах так называемые «кучи Беглова» будут продолжать подтаивать, оставляя лужи на тротуарах, которые вечером могут доставить петербуржцам немало проблем. Стоит отметить, что горожане, несмотря на окончание календарной зимы, все еще получают травмы при падении на льду и от обрушения сосулек с неубранных своевременно кровель жилых домов.

Напомним, жители Санкт-Петербурга на протяжении нескольких месяцев подряд жаловались представителям Смольного на плохую работу городских служб, однако в администрации губернатора Александра Беглова так и не организовали работу коммунальщиков. В связи с этим даже на фоне оттепели многие жители Северной столицы сталкиваются с неприятными итогами некачественной уборки снега и наледи. Помимо образования больших луж на дорогах и в пешеходных зонах, бездействие местных чиновников может обернуться также последствиями в виде безжизненных выжженных газонов из-за систематического сваливания на них грязного снега вперемешку с реагентами и технической солью, вопреки призывам экологов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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