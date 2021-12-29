Юная жительница Санкт-Петербурга, которую ревнивый поклонник облил кислотой, вышла из комы

Девушка уже может кушать самостоятельно и готовится к целому ряду оперативных вмешательств.

Состояние шестнадцатилетней жительницы Северной столицы, облитой серной кислотой ее бывшим поклонником, медики оценили, как среднетяжелое. Информацию об этом обнародовала пресс-служба аппарата детского омбудсмена Санкт-Петербурга.

На молоденькую девушку, которая прогуливалась со своим новым восемнадцатилетним другом напал ее бывший двадцатичетырехлетний возлюбленный. Он выхватил бутылочку с серной кислотой, открыл ее и вылил содержимое на пару. Большая часть едкого химиката попала на девушку. На ее лице, глазах и ушах появились химические ожоги разной глубины поражения. Потерпевшая провела в коме более двух недель

До сих пор не ясно, выйдет ли у врачей спасти зрение юной петербурженки. Однако медики заверяют, что предпринимают все необходимые для этого усилия. Нападавший садист-ревнивец арестован.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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