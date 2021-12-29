Юная жительница Санкт-Петербурга, которую ревнивый поклонник облил кислотой, вышла из комы

Россиян, которые получают выплаты в рублях, с 1 января 2022 ожидает неприятный сюрприз
В январе всех российских граждан, которые получают пенсионные и зарплатные выплаты в рублях, ожидает досадный подарок....Подробнее
Девушка уже может кушать самостоятельно и готовится к целому ряду оперативных вмешательств.
Состояние шестнадцатилетней жительницы Северной столицы, облитой серной кислотой ее бывшим поклонником, медики оценили, как среднетяжелое. Информацию об этом обнародовала пресс-служба аппарата детского омбудсмена Санкт-Петербурга.
На молоденькую девушку, которая прогуливалась со своим новым восемнадцатилетним другом напал ее бывший двадцатичетырехлетний возлюбленный. Он выхватил бутылочку с серной кислотой, открыл ее и вылил содержимое на пару. Большая часть едкого химиката попала на девушку. На ее лице, глазах и ушах появились химические ожоги разной глубины поражения. Потерпевшая провела в коме более двух недель
До сих пор не ясно, выйдет ли у врачей спасти зрение юной петербурженки. Однако медики заверяют, что предпринимают все необходимые для этого усилия. Нападавший садист-ревнивец арестован.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В январе всех российских граждан, которые получают пенсионные и зарплатные выплаты в рублях, ожидает досадный подарок....Подробнее
Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...Подробнее
Российские пенсионеры, которые успели получить пенсию за январь 2022 года в декабре, несказанно удивились поступившим...Подробнее
Исходя из правок, внесенных в бюджет главой государства, Владимиром Владимировичем Путиным, показатель прожиточного...Подробнее
До конца года многим пенсионерам придут выплаты по линии Пенсионного фонда России. Это пенсии за январь, уточнили...Подробнее
Будет ли в 2022 году выплачена пенсионерам компенсация за высокий уровень инфляции, рассказал главный аналитик...Подробнее
Пенсионерам Российской Федерации назвали ещё одну дату, когда им будет перечислена разовая денежная выплата в сумме 10...Подробнее
В Минобороны РФ заявили о том, что НАТО ведет подготовку к масштабной войне против России. Заместитель министра обороны...Подробнее
В январе 2022 года российским пенсионерам проиндексируют пенсионные выплаты. Речь идет о пожилых гражданах, получающих...Подробнее
С 1 января страховые пенсионные выплаты увеличат только официально неработающим пожилым гражданам. Социальные...Подробнее
Комментировать