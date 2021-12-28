Последний день 2021 года принесет в Санкт-Петербург ледяной дождь

Такое неприятное погодное явление может наблюдаться в первой половине завтрашнего дня.

Зато в начале января 2022 года, по информации, обнародованной метеорологическим центром «Фобос», температура начнет стремительно падать.

31.12.2021 года температурный режим в Санкт-Петербурге будет переменчивым, - от отрицательных температур до, максимум, +1 оС. На этом фоне и могут пройти ледяные дожди. Что касается ветра, то дуть он будет с северо-запада, а его скорость будет умеренной.

Положительная температура в Северной столице продержится как раз до Нового года, а 1 января в город придут ощутимые морозы. Уже днем столбики термометров начнут стремительно опускаться и покажут до -10 оС. При этом направление ветра и его скорость останутся прежними.

Настоящие холода также не заставят себя долго ждать и к четвертому января воздух над Санкт-Петербургом остынет до -16 оС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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