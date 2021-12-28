Последний день 2021 года принесет в Санкт-Петербург ледяной дождь

Деньги нашли. Выплата по 10 000 рублей каждому пенсионеру РФ с 1 января
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Такое неприятное погодное явление может наблюдаться в первой половине завтрашнего дня.
Зато в начале января 2022 года, по информации, обнародованной метеорологическим центром «Фобос», температура начнет стремительно падать.
31.12.2021 года температурный режим в Санкт-Петербурге будет переменчивым, - от отрицательных температур до, максимум, +1 оС. На этом фоне и могут пройти ледяные дожди. Что касается ветра, то дуть он будет с северо-запада, а его скорость будет умеренной.
Положительная температура в Северной столице продержится как раз до Нового года, а 1 января в город придут ощутимые морозы. Уже днем столбики термометров начнут стремительно опускаться и покажут до -10 оС. При этом направление ветра и его скорость останутся прежними.
Настоящие холода также не заставят себя долго ждать и к четвертому января воздух над Санкт-Петербургом остынет до -16 оС.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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