Санкт-Петербургский суд продлил для Хованского меру пресечения

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Знаменитый блогер будет ограничен в своих правах до 8 февраля следующего года.
Хованский был освобожден из СИЗО еще 29 декабря, после того, как само следствие попросило суд изменить для блогера меру пресечения в своем ходатайстве. Об этом стало известно 30 декабря из сообщения, распространенного объединенной пресс-службой судов Северной столицы. Взамен заключения Хованскому теперь запрещен целый ряд действий: интервью журналистам, использование всемирной паутины, выход из дома после 18оо, если он заранее в письменной форме не попросит о таковом и не получит на то разрешения от правоохранителей.
Теперь обвиняемому в оправдании терроризма блогеру продлено ограничение в правах до 8 февраля следующего года.
Под стражей Хованский пребывал с начала лета, после возбуждения против него уголовного производства по причине исполнения им песни, посвященной теракту на Дубровке, в которой он цинично унижает русских и прославляет чеченцев. Вообще странно, что за эту песню выдвинуто обвинение в оправдании терроризма, да еще с заведомо проигрышной позицией обвинения по поводу времени ее исполнения, до принятия соответствующей статьи. Если бы Хованского обвиняли в разжигании межнациональной розни, вот тут бы следствие не прогадало.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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