В Санкт-Петербурге на месте запланированного жилого дома построят спортивный центр с бассейном

Вчера, 22:49

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В Санкт-Петербурге на месте запланированного жилого дома построят спортивный центр с бассейном
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В одном из новых кварталов Невского района Северной столицы отказались от намерения строить жилую многоэтажку в пользу спортивного центра.

По информации обнародованной пресс-секретарем Смольного, городское правительство внесло некоторые изменения в строительный план города. В частности, на участке, расположенном между проспектами Союзным и Дальневосточным, а также улицами Еремеева и Коллонтай ранее планировалось построить жилой многоэтажный дом. Утверждение этих изменений произошло на совещании губернатора с членами городского правительства.

Такие нововведения позволят ощутимо уменьшить плотность застройки жилыми домами. Очень важно, что изменение произошло в пользу объекта, важного для социальной жизни общества.

Санкт-Петербург начал формировать комфортную городскую среду. Теперь в каждом большом жилом квартале будут в обязательном порядке возводиться детские садики, средние школы, спортцентры и общественные места отдыха.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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