У одного из храмов Санкт-Петербурга кто-то разместил фигурку ангела, делающего селфи, прямо на дорожном знаке

Сегодня, 18:14

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У одного из храмов Санкт-Петербурга кто-то разместил фигурку ангела, делающего селфи, прямо на дорожном знаке
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Один из знаков, указывающих на автобусную остановку, украсили фигуркой ангела.

Люди, проходившие мимо Базилики Святой Екатерины, что на Невском проспекте, заметили на дорожном знаке остановки автобусов небольшую фигурку ангела, как бы делающего селфи на фоне храма.

О том, откуда появилось это чудо, поведала художник Владислава Ракша на страницах своего Инстаграм. Образ ангелочка и черты его лица списаны с нее ее же мужем. Это такое своеобразное поздравление с днем рождения Владиславы. Художница пригласила всех желающих прийти и полюбоваться необычной скульптурой к Базилике Святой Екатерины.

Только вот незадача, работники транспортного комитета Санкт-Петербурга каждую ночь проверяют дорожные знаки на наличие на них сторонних предметов и удаляют таковые. Похоже, подобная судьба ожидает и ангела в образе Владиславы Ракши. Куда его поместят после того, как снимут с дорожного знака, - отдадут автору или разместят где-то в городе, пока неизвестно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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