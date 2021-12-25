Неожиданный новогодний сюрприз – сотни туалетов по Санкт-Петербургу станут бесплатными

С 1 января 2022 года больше 650 общественных уборных перестанут брать плату за пользование со своих посетителей.

Соответствующее решение уже утвердили в Смольном. Теперь целой сетью туалетов можно будет воспользоваться совершенно бесплатно.

Правда, под это распоряжение подпадают лишь те общественные уборные, которые находятся на балансе Санкт-Петербургского водоканала. Речь идет о 651 заведении.

У людей сразу же возник закономерный вопрос: если не будет платы за их использование, то не будет денег и на их содержание. Следовательно, сами туалеты и прилегающая к ним территория могут быстро превратиться в свалку и пристанище асоциальных элементов. Однако, городские чиновники развеяли опасения такого рода, заявив, что и помещения, и окрестная территория будут содержаться точно так же, как и до этого решения. Да еще и дежурный персонал появится, который будет оказывать помощь людям с ограниченными возможностями. А недополученные денежные средства «Водоканалу» компенсирует городская казна Северной столицы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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