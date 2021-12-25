Санкт-Петербургский полицейский сумел отобрать у преступника гранату, из которой тот успел выдернуть чеку

Такое серьезное оружие хотел применить против правоохранителей пьяный водитель.

Как сообщили в региональном управлении МВД, патруль полиции Северной столицы задерживал водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина за рулем Chery Tiggo явно не справлялся с управлением своим транспортным средством. Инспекторы приступили к оформлению протокола.

Вдруг нарушитель опустил руку в сумку, а вынул ее оттуда уже с гранатой. И тут же выдернул из нее чеку. Но у инспектора ДПС оказалась молниеносная реакция, - он смог тут же выхватить гранату из рук преступника. Другие патрульные вызвали саперов.

Правоохранитель держал гранату в руке до тех пор, пока не приехали взрывотехники. Они изъяли гранату и установили, что она является учебным муляжом, не представляющим угрозы людям.

Теперь в полиции решают, возбуждать ли по этому поводу уголовное дело.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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