Санкт-Петербургский полицейский сумел отобрать у преступника гранату, из которой тот успел выдернуть чеку

Вчера, 23:04

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Санкт-Петербургский полицейский сумел отобрать у преступника гранату, из которой тот успел выдернуть чеку
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Такое серьезное оружие хотел применить против правоохранителей пьяный водитель.

Как сообщили в региональном управлении МВД, патруль полиции Северной столицы задерживал водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина за рулем Chery Tiggo явно не справлялся с управлением своим транспортным средством. Инспекторы приступили к оформлению протокола.

Вдруг нарушитель опустил руку в сумку, а вынул ее оттуда уже с гранатой. И тут же выдернул из нее чеку. Но у инспектора ДПС оказалась молниеносная реакция, - он смог тут же выхватить гранату из рук преступника. Другие патрульные вызвали саперов.

Правоохранитель держал гранату в руке до тех пор, пока не приехали взрывотехники. Они изъяли гранату и установили, что она является учебным муляжом, не представляющим угрозы людям.

Теперь в полиции решают, возбуждать ли по этому поводу уголовное дело.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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