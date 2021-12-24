Прошедшей ночью в Санкт-Петербурге наблюдалась самая низкая температура за девятнадцатилетний период

За последние девятнадцать лет ночь 25 – 26 декабря в Санкт-Петербурге была самой холодной. Термометра опустилась до отметки в - 23оС. В этом Северная столица превзошла Москву, где в то же время мороз достиг - 22оС.

Об этом в социальных сетях сообщил Михаил Леус, ведущий метеоролог погодного центра «Фобос». По его наблюдениям, до этой ночи более сильные морозы наблюдались именно в Москве, в Санкт-Петербурге погода пусть и ненамного, но была теплее. И вот Северная столица вырвалась вперед с перевесом в 1,1 оС.

Настолько сильное снижение температуры наблюдались последний раз в Санкт-Петербурге еще в далеком 2002 году, то есть девятнадцать лет назад.

Также Михаил Леус отметил, что Северной столице этой зимой в негласном соревновании двух столиц принадлежит также пальма первенства по глубине снежного покрова. Если в Москве этот показатель составляет 250 мм, то в Санкт-Петербурге целых 300 мм.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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