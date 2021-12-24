На аппаратуре искусственного дыхания пребывают более трех сотен жителей Санкт-Петербурга

Сегодня, 18:59

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На аппаратуре искусственного дыхания пребывают более трех сотен жителей Санкт-Петербурга
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В реанимационные отделения Санкт-Петербурга помещены 589 больных КОВИД-19.

Информацию о количестве больных предоставили сотрудники оперативного штаба борьбы с пандемией коронавируса. В течение прошедших суток на территории Санкт-Петербурга было выявлено 2 072 новых пациентов с КОВИД-19. В то же время от этого опасного заболевания удалось избавиться 2 891 жителю Северной столицы.

На койках инфекционных ковидных госпиталей пребывают 5 959 петербуржцев, страдающих от коронавирусной болезни и вызванной ею пневмонии. За минувшие сутки было выписано 358 выздоровевших. На поликлиники Санкт-Петербурга приходится львиная доля обратившихся пациентов с КОВИД-19. Врачи амбулаторного звена на данный момент занимаются лечением сразу 24 482 инфицированных коронавирусом петербуржцев.

Северная столица по итогам суток твердо держит второе место во Российской Федерации по заболеваемости КОВИД-19.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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