На аппаратуре искусственного дыхания пребывают более трех сотен жителей Санкт-Петербурга

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В реанимационные отделения Санкт-Петербурга помещены 589 больных КОВИД-19.
Информацию о количестве больных предоставили сотрудники оперативного штаба борьбы с пандемией коронавируса. В течение прошедших суток на территории Санкт-Петербурга было выявлено 2 072 новых пациентов с КОВИД-19. В то же время от этого опасного заболевания удалось избавиться 2 891 жителю Северной столицы.
На койках инфекционных ковидных госпиталей пребывают 5 959 петербуржцев, страдающих от коронавирусной болезни и вызванной ею пневмонии. За минувшие сутки было выписано 358 выздоровевших. На поликлиники Санкт-Петербурга приходится львиная доля обратившихся пациентов с КОВИД-19. Врачи амбулаторного звена на данный момент занимаются лечением сразу 24 482 инфицированных коронавирусом петербуржцев.
Северная столица по итогам суток твердо держит второе место во Российской Федерации по заболеваемости КОВИД-19.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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