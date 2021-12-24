Санкт-Петербургский Клуб подводников затопило

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Помещение Клуба, расположенного на Васильевском острове, Пятая линия, дом 46б, залито кипятком, а жилой дом, в котором он расположен, остался на неделю без горячего водоснабжения.
Предновогоднее настроение членам сообщества подпортила пришедшая в негодность труба. Да еще и ремонт всех затопленных помещений влетит в копеечку.
По сообщению Игоря Курдина, председателя Клуба моряков-подводников Северной столицы, их помещения находятся в полуподвале, от воды пострадали стены и пол, рухнул потолок. Он обратился за помощью к специалистам «Теплосети», но те сказали, что приехать смогут не ранее понедельника, поскольку по городу очень большое количество подобных аварийных ситуаций.
На сегодняшний день пошли шестые сутки, как 12-квартирный жилой дом лишен горячего водоснабжения.
Пресс-секретарь «Теплосетей Петербурга» сообщил, что труба, на которой произошла авария является «бесхозной» и их компания не несет за этот участок теплосетей ответственности. Несмотря на это, их руководство решило отремонтировать теплотрассу.
Сам же Клуб понес большие убытки, у них испорчено оборудование, противопожарная сигнализация, система электроснабжения. Страховой выплаты для восстановления будет недостаточно, поэтому объявлен сбор средств среди неравнодушных горожан. На этот момент накоплено около 250 000 рублей пожертвований.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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