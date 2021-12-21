Пассажиропоток Санкт-Петербургского метрополитена не смог достичь в этом году допандемийного уровня

Сегодня, 14:04

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Пассажиропоток Санкт-Петербургского метрополитена не смог достичь в этом году допандемийного уровня
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Даже несмотря на декабрьский показатель в 2 100 000 человек за сутки, уровень перевозок пассажиров поездами метро все равно ниже, чем в 2019 году.

По сообщению пресс-секретаря Санкт-Петербургского метрополитена, до начала пандемии коронавирусной инфекции, средний показатель перевозки пассажиров за сутки составлял 2 500 000 человек. А общее количество людей, воспользовавшихся услугами поездов метро, за 2019 год составило 762 500 000 человек. А в 2021 году до этой недели Санкт-Петербургским метрополитеном перевезено всего лишь 545 000 000 пассажиров.

Руководство подземки Северной столицы объясняет такое падение совокупным действием нескольких факторов: потерей работы частью населения города, самоизоляцией студентов и школьников, отказ более состоятельных горожан от общественного транспорта в пользу личных автомобилей, в салонах которых шанс подхватить коронавирус близится к нулю, тогда как в переполненной подземке он очень велик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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