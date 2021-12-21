На Новый год предприятиям общественного питания Ленинградской области разрешено принимать посетителей до 2 часов ночи

Обязательным условием при этом является наличие ковид-паспортов у каждого посетителя.

Кроме того, такое же послабление предусмотрено и для Рождественской ночи. Соответствующее постановление было подписано Александром Дрозденко, губернатором Ленобласти. Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря правительства области.

Также постановление разрешает родителям приходить на утренники в школы и детские дошкольные учреждения. Но, они должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за двое суток, справку о перенесении КОВИД-19 или QR-код, подтверждающий вакцинацию. Кроме того, постановление регламентирует порядок работы детских оздоровительных лагерей по 01.03.2022 года и перечень требуемых документов.

Что касается массовых мероприятий, которые организует местная власть, у каждого из их участников должны быть в наличии «антиковидные» документы. Если численность людей при этом более 50, понадобится получить разрешение у Роспотребнадзора, который может позволить собираться в «зеленой» до 1000 человек, а в «красной» - до 300.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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