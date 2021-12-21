Рестораны и кафе Санкт-Петербурга на Новый год будут работать всю ночь

С января кинотеатры города смогут увеличить наполненность залов до ? своей вместимости.

Как сообщил в своем Телеграмм-канале Борис Пиотровский, вице-губернатор Северной столицы, все заведения общественного питания города смогут воспользоваться Новогодней ночью по полной, ведь ограничений по времени для них никто вводить не будет.

Власти Санкт-Петербурга изменили свое постановление под номером 121. Теперь QR-коды для объектов розничных продаж и общепита будут введены не с 27.12.2021 года, как было решено ранее, а с 02.01.2022 года. Послабления антиэпидемических мероприятий ожидает с Нового года также и кинотеатры. Теперь им можно повысить наполненность своих просмотровых залов до 75% (до этого разрешалось не более 50%).

Как рассказал пресс-секретарь Санкт-Петербургского правительства, постановление также касается продолжительности действия ПЦР-теста. Отныне она составляет 48 часов и определяется от момента получения результата.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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