Петербуржцы подсчитали, сколько дней в году Беглов действительно работает

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов за год с марта 2022 года «отдыхал» в общей сложности 275 дней. Жители Северной столицы раскритиковали график градоначальника в социальных сетях.

Несколько Telegram-каналов опубликовали информацию о рабочем графике главы Петербурга. Согласно представленным данным, губернатор потратил на отдых и развлечения большую часть прошедшего года.

С марта 2022 года по март 2023 года Александр Беглова не брал официальных отпусков. Однако большинство рабочих дней посвятил торжественным мероприятиям, встречам с представителями крупного бизнесами и политиками, и только семь дней – взаимодействию с горожанами. Судя по тому, сколько дней Беглов «отдыхал» за прошедший год, получается, что на работу у него осталось всего 90 дней. Петербуржцы, получив подробную информацию, с иронией поинтересовались у губернатора, не перетрудился ли он.

СМИ не раз сообщали о «внеочередных отпусках» градоначальника, который регулярно пропадает из медийного пространства, пока Смольный пытался «прикрывать» его отсутствие публикациями о плотном рабочем графике. Однако пресс-службу городской администрации ранее уже уличали в предоставлении неактуальной информации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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