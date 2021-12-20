«Ковидные» послабления Смольного к Новому году приведут к очередному росту заболеваемости

Сегодня, 14:30

0

Image 16+
«Ковидные» послабления Смольного к Новому году приведут к очередному росту заболеваемости
Фото: pixabay.com

Петербург сохранил лидерство по числу новых случаев коронавируса среди других регионов России. По данным с официального интернет-портала Смольного, за сутки коронавирусом заболело 2166 петербуржцев, в то время как 21 декабря зафиксировано 2075 подтвержденных случаев COVID-19.

На данный момент в больницах находится более 6 тысяч заболевших коронавирусом, из них 408 поступили за минувшие сутки. Также 586 человек сейчас находятся в реанимации, а более 300 подключены к аппаратам ИВЛ. Коечный фонд свободен на 38,03%. Летальная статистика за сутки сохранилась на прежнем уровне – 60 умерших за сутки и 66 днем ранее.

Примечательно, что в целом заболеваемость по стране снижается. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за минувшие сутки в России COVID-19 диагностировали у 25264 человек, тогда как 25907 зафиксировали накануне. 

 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в городе, губернатор Петербурга Александр Беглов внес послабления в постановление Смольного «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». 

Согласно им, рестораны и другие заведения в новогоднюю ночь будут работать в обычном режиме, а посетить их смогут даже те, у кого нет QR-кода. Помимо этого, с начала года заполняемость кинозалов повысится с 50 до 75%. Подобные изменения могут еще больше ухудшить статистику заболеваемости коронавирусом в городе.

Ранее Беглов заявлял об успехах в борьбе с коронавирусом в Петербурге, при этом игнорируя статистику смертности от COVID-19.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Ковидные» послабления Смольного к Новому году приведут к очередному росту заболеваемости

Сегодня, 14:30

«Даже не пообещали исправить»: директор Краско пожаловался на бездействие Смольного

Вчера, 19:24

Петербуржцы массово жалуются на поврежденные в ходе ремонта крыши

Вчера, 17:09

Два жителя Санкт-Петербурга были оштрафованы за нелегальный сбыт черной икры

20-12-2021, 20:04

Экс-сотрудники «Метростроя» могут не дождаться обещанных денег в ближайшее время

20-12-2021, 19:22

Штрафы для безбилетных пассажиров в электричках Санкт-Петербурга и Ленобласти подрастут

20-12-2021, 17:59

Город утопает в снегу, а Смольный не может справиться с задачей

20-12-2021, 16:02

Мигрант получил тяжелые ранения на одной из Санкт-Петербургских овощных баз

20-12-2021, 05:34

Житель Санкт-Петербурга оказался в реанимации после конфликта на остановке общественного транспорта

20-12-2021, 05:34

Идея Барабанщикова о комплексах соцпитания полного цикла может быть реализована на всероссийском уровне

18-12-2021, 20:02

Жители Петербурга в очередной раз пожаловались в прокуратуру на горы строительного мусора

18-12-2021, 15:29

В Петербурге пожарные не смогли проехать на тушение "Северной верфи" из-за неубранных дорог

17-12-2021, 23:57

МЧС сообщило о метелях с мокрым снегом, которые придут в Санкт-Петербург на выходных

17-12-2021, 22:29

Санкт-Петербург назвали лучшим в 2021 году городским туристическим направлением планеты

17-12-2021, 18:34

По Санкт-Петербургу и Ленобласти введен план «Перехват» для поимки преступников, ранивших полицейского

17-12-2021, 18:19

Проект строительства петербургской сети ТПУ обойдется в 186 миллиардов рублей

17-12-2021, 16:09

Петербург стоит на грани коммунальной катастрофы из-за оттепели

17-12-2021, 08:23

Очередное насилие со стороны Санкт-Петербургского таксиста по отношению пассажирам

16-12-2021, 16:44

Жители Петербурга выстроились в очередь у городских травмпунктов

16-12-2021, 16:44

Бетонная плита рухнула на двух сотрудников полиции Санкт-Петербурга

16-12-2021, 12:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Сбербанк призвал граждан готовиться к худшему

Сбербанк призвал граждан готовиться к худшему

Вчера, 15:54

0

Центробанк России намерен обуздать инфляцию, поэтому собирается снова повысить ключевую ставку. Судя по всему, это...

Подробнее
Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам

Сегодня, 15:24

0

Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...

Подробнее
Всем по 10 тис. рублей с 21 декабря: Сбербанк сообщил радостную новость

Всем по 10 тис. рублей с 21 декабря: Сбербанк сообщил радостную новость

20-12-2021, 15:09

0

В декабре многие россияне смогут получить по 10 тыс. рублей от Сбербанка. Для того, чтобы получить эту сумму,...

Подробнее
Граждан в России, у кого есть карта «Мир», ждет двойное обнуление с 22 декабря 2021 года

Граждан в России, у кого есть карта «Мир», ждет двойное обнуление с 22 декабря 2021 года

20-12-2021, 09:09

0

Владельцы банковской карты «Мир» в 2022 году столкнутся с рядом изменений, утверждают эксперты. Для держателей пластика...

Подробнее
Пенсионеры в России могут получить выплаты по 5 тыс. рублей к пенсии до 31 декабря 2021 года

Пенсионеры в России могут получить выплаты по 5 тыс. рублей к пенсии до 31 декабря 2021 года

20-12-2021, 09:19

0

О новых выплатах до конца года рассказали эксперты, отмечая, что эти выплаты получат не все пенсионеры. Речь идет о...

Подробнее
Пенсионерам в РФ утвердили разовую выплату 15 000 рублей

Пенсионерам в РФ утвердили разовую выплату 15 000 рублей

Вчера, 09:24

0

Новую денежную выплату начислят российским пенсионерам в 2022 году. Для начисления данной выплаты будут действовать...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Деньги зачислятся на карту: кому 22–24 декабря придет 8000 рублей от соцзащиты

Деньги зачислятся на карту: кому 22–24 декабря придет 8000 рублей от соцзащиты

20-12-2021, 19:24

0

Некоторым гражданам России уже с 22 декабря на карты начнут приходить средства, которые дополнительно были...

Подробнее
Гражданам в России объявлена точная дата рекордного повышения пенсий в РФ

Гражданам в России объявлена точная дата рекордного повышения пенсий в РФ

20-12-2021, 09:19

0

О рекордном повышении выплат по старости заявили эксперты. Но, к сожалению, существенный рост выплат не коснется...

Подробнее
Сказали, как пенсионеры России сами занижают себе пенсию в 1,5 раза

Сказали, как пенсионеры России сами занижают себе пенсию в 1,5 раза

Вчера, 15:49

0

Пенсионеры могут сами занизить себе пенсию, не указав всю информацию о трудовом стаже. Об этом рассказала пенсионный...

Подробнее
Сивакова разъяснила, каких пенсионеров в России оставят без индексации с 1 января 2022 года

Сивакова разъяснила, каких пенсионеров в России оставят без индексации с 1 января 2022 года

20-12-2021, 16:04

0

Эксперты рассказали о том, у кого в следующем году пенсия не изменится. Юрист Ирина Сивакова утверждает, что часть...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах