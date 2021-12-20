«Ковидные» послабления Смольного к Новому году приведут к очередному росту заболеваемости

Петербург сохранил лидерство по числу новых случаев коронавируса среди других регионов России. По данным с официального интернет-портала Смольного, за сутки коронавирусом заболело 2166 петербуржцев, в то время как 21 декабря зафиксировано 2075 подтвержденных случаев COVID-19.

На данный момент в больницах находится более 6 тысяч заболевших коронавирусом, из них 408 поступили за минувшие сутки. Также 586 человек сейчас находятся в реанимации, а более 300 подключены к аппаратам ИВЛ. Коечный фонд свободен на 38,03%. Летальная статистика за сутки сохранилась на прежнем уровне – 60 умерших за сутки и 66 днем ранее.

Примечательно, что в целом заболеваемость по стране снижается. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за минувшие сутки в России COVID-19 диагностировали у 25264 человек, тогда как 25907 зафиксировали накануне.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в городе, губернатор Петербурга Александр Беглов внес послабления в постановление Смольного «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции».

Согласно им, рестораны и другие заведения в новогоднюю ночь будут работать в обычном режиме, а посетить их смогут даже те, у кого нет QR-кода. Помимо этого, с начала года заполняемость кинозалов повысится с 50 до 75%. Подобные изменения могут еще больше ухудшить статистику заболеваемости коронавирусом в городе.

Ранее Беглов заявлял об успехах в борьбе с коронавирусом в Петербурге, при этом игнорируя статистику смертности от COVID-19.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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