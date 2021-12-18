«Даже не пообещали исправить»: директор Краско пожаловался на бездействие Смольного

Сегодня, 19:24

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«Даже не пообещали исправить»: директор Краско пожаловался на бездействие Смольного
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Президенту России Владимиру Путину была направлена жалоба от народного артиста РФ Ивана Краско. В документе актер обратил внимание на полное бездействие Смольного и губернатора Александра Беглова в уборке снега с улиц Петербурга. Реакции от властей города не последовало.

Обращение было отправлено 15 декабря. Однако администрация города до сих пор бездействует. Улицы Северной столицы продолжают оставаться опасными из-за большого количества снега, льда и сосулек. Кроме этого, город сковали многокилометровые пробки. По словам директора Краско Вячеслава Смородинова, даже после жалобы власти Петербурга так и не вышли на связь. 

«Несмотря на то, что к Ивану Ивановичу присоединились и Лариса Луппиан, и Александр Галибин, и Андрей Ургант — да много кто из знаменитостей, — ничего не помогло. Ему не поступило ни одного звонка. Ни одного предложения. Он так и не услышал ни одного обещания "Мы все исправим"», — уточняет Смородинов.

В Петербурге увеличилось количество аварий и травм из-за нерасчищенных дорог и улиц. В октябре Беглов заявил о полной готовности коммунальных служб к зиме. Однако на деле все оказалось по-другому. Это доказывает полную неспособность властей города эффективно организовать работу коммунальных служб.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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