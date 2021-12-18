Два жителя Санкт-Петербурга были оштрафованы за нелегальный сбыт черной икры

Преступники признали вину и раскаялись, осталось только оплатить 615 000 рублей штрафа на двоих.

На протяжении 2018 – 2019 годов мужчины закупили более тридцати килограммов черной икры. Приобретение обошлось им в 1 500 000 рублей. Товар хранился по месту жительства нелегальных предпринимателей. Они упаковали икру, на тару наклеили логотипы известных марок и начали реализацию. Однако были задержаны около одной из гостиниц во время передачи товара.

Как сообщил пресс-секретарь прокуратуры Санкт-Петербурга, штраф на дельцов наложен в соответствии со статьей 171,1, часть №4, пункты «а» и «б» (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта продовольствия без нанесения информации и маркировки). Один из нарушителей получил штраф в 300 000 рублей, а второй, - в 315 000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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