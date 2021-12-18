Два жителя Санкт-Петербурга были оштрафованы за нелегальный сбыт черной икры

Сегодня, 20:04

0

Image 16+
Два жителя Санкт-Петербурга были оштрафованы за нелегальный сбыт черной икры
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Преступники признали вину и раскаялись, осталось только оплатить 615 000 рублей штрафа на двоих.

На протяжении 2018 – 2019 годов мужчины закупили более тридцати килограммов черной икры. Приобретение обошлось им в 1 500 000 рублей. Товар хранился по месту жительства нелегальных предпринимателей. Они упаковали икру, на тару наклеили логотипы известных марок и начали реализацию. Однако были задержаны около одной из гостиниц во время передачи товара.

Как сообщил пресс-секретарь прокуратуры Санкт-Петербурга, штраф на дельцов наложен в соответствии со статьей 171,1, часть №4, пункты «а» и «б» (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта продовольствия без нанесения информации и маркировки). Один из нарушителей получил штраф в 300 000 рублей, а второй, - в 315 000 рублей. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Экс-сотрудники «Метростроя» могут не дождаться обещанных денег в ближайшее время

Сегодня, 19:22

Штрафы для безбилетных пассажиров в электричках Санкт-Петербурга и Ленобласти подрастут

Сегодня, 17:59

Город утопает в снегу, а Смольный не может справиться с задачей

Сегодня, 16:02

Мигрант получил тяжелые ранения на одной из Санкт-Петербургских овощных баз

Сегодня, 05:34

Житель Санкт-Петербурга оказался в реанимации после конфликта на остановке общественного транспорта

Сегодня, 05:34

Идея Барабанщикова о комплексах соцпитания полного цикла может быть реализована на всероссийском уровне

18-12-2021, 20:02

Жители Петербурга в очередной раз пожаловались в прокуратуру на горы строительного мусора

18-12-2021, 15:29

В Петербурге пожарные не смогли проехать на тушение "Северной верфи" из-за неубранных дорог

17-12-2021, 23:57

МЧС сообщило о метелях с мокрым снегом, которые придут в Санкт-Петербург на выходных

17-12-2021, 22:29

Санкт-Петербург назвали лучшим в 2021 году городским туристическим направлением планеты

17-12-2021, 18:34

По Санкт-Петербургу и Ленобласти введен план «Перехват» для поимки преступников, ранивших полицейского

17-12-2021, 18:19

Проект строительства петербургской сети ТПУ обойдется в 186 миллиардов рублей

17-12-2021, 16:09

Петербург стоит на грани коммунальной катастрофы из-за оттепели

17-12-2021, 08:23

Очередное насилие со стороны Санкт-Петербургского таксиста по отношению пассажирам

16-12-2021, 16:44

Жители Петербурга выстроились в очередь у городских травмпунктов

16-12-2021, 16:44

Бетонная плита рухнула на двух сотрудников полиции Санкт-Петербурга

16-12-2021, 12:29

Смольный реагирует на жалобы жителей только после огласки

15-12-2021, 20:34

На голову жительницы Санкт-Петербурга упала сосулька, следователи ищут, кто виноват

14-12-2021, 20:49

В Санкт-Петербурге таксист порезал двух человек ножом, один скончался

14-12-2021, 13:19

Мигрант, изнасиловавший юную петербурженку, задержан под Петербургом

14-12-2021, 12:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Снова по 10 000 рублей от Пенсионного фонда: названа дата выплат в декабре

Снова по 10 000 рублей от Пенсионного фонда: названа дата выплат в декабре

18-12-2021, 17:09

0

Некоторые сетевые ресурсы «играют» на чувствах российских пенсионеров. Одни обнадеживают граждан на заслуженном отдыхе...

Подробнее
Деньги придут на карту Сбербанка: кому 20–22 декабря придет выплата по линии Пенсионного фонда

Деньги придут на карту Сбербанка: кому 20–22 декабря придет выплата по линии Пенсионного фонда

Вчера, 15:34

0

С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний...

Подробнее
Землянский: Расплата за нападки на «Газпром» довела Варшаву до истерики

Землянский: Расплата за нападки на «Газпром» довела Варшаву до истерики

18-12-2021, 20:54

0

Польский кабинет министров обратился к главам ЕС с просьбой провести расследование на предмет нарушения компанией...

Подробнее
Гражданам в России рассказали, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» Сбербанка

Гражданам в России рассказали, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» Сбербанка

Вчера, 09:24

0

Эксперты объяснили, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» от Сбербанка. Для тех, кто будет оставлять часть...

Подробнее
На этот раз всем. Россиянам выплатят в среднем по 20 000 рублей до 31 декабря

На этот раз всем. Россиянам выплатят в среднем по 20 000 рублей до 31 декабря

18-12-2021, 15:34

0

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о том, что до 31 декабря россияне получат все положенные им выплаты -...

Подробнее
ЦБ предупредил всех жителей России, у кого есть банковские вклады

ЦБ предупредил всех жителей России, у кого есть банковские вклады

Вчера, 09:29

0

17 декабря ключевую ставку в России подняли на один процентный пункт, после чего она достигла уровня в 8,5%. Глава...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Аналитик Нечитайло: «13-е пенсии порадуют, но это латание дыр»

Аналитик Нечитайло: «13-е пенсии порадуют, но это латание дыр»

18-12-2021, 12:39

0

Вот уже почти две недели в СМИ активно обсуждается тема возможного введения в РФ ежегодной предновогодней выплаты - так...

Подробнее
Некоторые пенсионеры РФ получат по 9600 рублей с 1 января

Некоторые пенсионеры РФ получат по 9600 рублей с 1 января

18-12-2021, 09:14

0

Новую доплату к пенсии могут получить с 1 января 2022 года российские пенсионеры. Новая мера поддержки буде действовать...

Подробнее
Минтруд: новые выплаты ожидают всех пенсионеров РФ с 1 января 2022 года

Минтруд: новые выплаты ожидают всех пенсионеров РФ с 1 января 2022 года

17-12-2021, 20:39

0

Министерство Труда РФ анонсировало поступление новых выплат для всех категорий пенсионеров — ожидается, что денежные...

Подробнее
Будут повышать дважды. Пенсионеров России ждет новый «сюрприз»

Будут повышать дважды. Пенсионеров России ждет новый «сюрприз»

18-12-2021, 15:29

0

О том, кому в 2022 году повысят пенсии, рассказал юрист Ирина Сивакова. Она сообщила, что на следующий год...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах