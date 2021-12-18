Экс-сотрудники «Метростроя» могут не дождаться обещанных денег в ближайшее время

Прокуратура Санкт-Петербурга взяла под свой контроль реализацию администрацией губернатора Александра Беглова плана погашения зарплатных и отпускных долгов перед экс-сотрудниками ОАО «Метрострой». Несмотря на это, работники рискуют не дождаться положенных законом выплат до конца 2021 года.

Невыплата заработных плат бывшим сотрудникам обанкротившегося «Метростроя» вызвала широкий резонанс в обществе, что привлекло внимание Прокуратуры Северной столицы. По сообщению пресс-службы ведомства, Виктор Мельник провел встречу с работниками в рамках видеоконференции и сообщил о разработке плана по погашению всех задолженностей в скором времени.

На исполнение долговых обязательств перед ожидающими сотрудниками у администрации губернатора Александра Беглова остается не так много времени. Ранее в Смольном сообщали о нескольких вариантах развития дальнейших событий. Так, наиболее оптимистичным исходом будет сдача оборудования компании в аренду АО «Метройстрой Северной Столицы» (МССС). Вырученные средства должны пойти на погашение долга перед экс-работниками компании. Тем не менее, уже известно, что МССС использует оборудование «Метростроя», но отчета о вырученных средствах до сих пор не предоставлено.

Также возможна передача дела в суд, однако этот процесс может занять гораздо большее количество времени, чем рассчитывают обманутые работники компании. Сотрудники подозревают, что до 27 декабря, а именно этот срок был установлен крайним, Смольный не выплатит обещанные средства.

Напомним, нестабильная и деструктивная ситуация наблюдается также в снегоуборочной кампании губернатора Александра Беглова. Ранее градоначальник сделал ложные заявления о том, что Смольный подготовился к приходу зимнего сезона. Тем не менее, сотрудники коммунальных служб не справляются со снежным и транспортным коллапсом, а обещанных 1700 единиц снегоуборочной техники просто нет на улицах города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700