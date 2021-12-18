Штрафы для безбилетных пассажиров в электричках Санкт-Петербурга и Ленобласти подрастут

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты
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С начала 2022 года максимальное административное наказание за безбилетный проезд составит 1 580 рублей.Больше всего придется заплатить «зайцам», пойманным в «Ласточках».
Пресс-секретарь СЗППК рассказал, что размер санкций за проезд без билета определяется стоимостью взрослого билета для расстояния в 10 километров, умноженного на 50. Следовательно, безбилетные пассажиры из простого электропоезда будут наказаны за проезд по городу на 1 075 рублей, по Ленинградской области – на 1 390 рублей. Те, кого поймают за таким нарушением в «Ласточках», заплатят, соответственно, 1 250 и 1 580 рублей. За проезд без билетов в поездах «Комфорт» «зайцы» расстанутся с 1 100 или 1 450 «кровными» рублями.
Кроме того, пассажир-нарушитель после составления соответствующего акта будет высажен на ближайшем остановочном пункте или по прибытии на первую же станцию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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