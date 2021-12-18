Город утопает в снегу, а Смольный не может справиться с задачей

Сегодня, 16:02

0

Image 16+
Город утопает в снегу, а Смольный не может справиться с задачей
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Владимир Соловьев в эфире своей программы «Соловьев LIVE» раскритиковал власть Санкт-Петербурга из-за ситуации с уборкой снега. 

Сейчас в Санкт-Петербурге  по-настоящему «кошмарная ситуация». Больше трех недель коммунальщики не могут справиться с последствиями непогоды. Город тонет в снегу. Дворы, дороги, тротуары – все находиться под завалами. Коммунальные службы не справляются со своими обязанностями.

«Вот объясните, почему Москва, несмотря на любые условия, будь то дождь, град, снег, всегда очищена? Потому что лично заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, закончив рабочий день в девять часов вечера, выходит на улицы города и идет пешочком. Он ходит до часу ночи, иногда до двух, и смотрит, как работает техника, чем поливают улицы, как меняется температура», — рассказал Владимир Соловьев.

Из-за потепления теперь  над петербуржцами нависают огромного размера сосульки, а под ногами голый лед. В больницы все чаще попадают люди с ушибами, переломами или куда более тяжелыми травмами. Это в очередной раз показывает, насколько слабый управленческий аппарат у Северной столицы, раз власть не может нести ответственность даже за безопасность людей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Штрафы для безбилетных пассажиров в электричках Санкт-Петербурга и Ленобласти подрастут

Сегодня, 17:59

Город утопает в снегу, а Смольный не может справиться с задачей

Сегодня, 16:02

Мигрант получил тяжелые ранения на одной из Санкт-Петербургских овощных баз

Сегодня, 05:34

Житель Санкт-Петербурга оказался в реанимации после конфликта на остановке общественного транспорта

Сегодня, 05:34

Идея Барабанщикова о комплексах соцпитания полного цикла может быть реализована на всероссийском уровне

18-12-2021, 20:02

Жители Петербурга в очередной раз пожаловались в прокуратуру на горы строительного мусора

18-12-2021, 15:29

В Петербурге пожарные не смогли проехать на тушение "Северной верфи" из-за неубранных дорог

17-12-2021, 23:57

МЧС сообщило о метелях с мокрым снегом, которые придут в Санкт-Петербург на выходных

17-12-2021, 22:29

Санкт-Петербург назвали лучшим в 2021 году городским туристическим направлением планеты

17-12-2021, 18:34

По Санкт-Петербургу и Ленобласти введен план «Перехват» для поимки преступников, ранивших полицейского

17-12-2021, 18:19

Проект строительства петербургской сети ТПУ обойдется в 186 миллиардов рублей

17-12-2021, 16:09

Петербург стоит на грани коммунальной катастрофы из-за оттепели

17-12-2021, 08:23

Очередное насилие со стороны Санкт-Петербургского таксиста по отношению пассажирам

16-12-2021, 16:44

Жители Петербурга выстроились в очередь у городских травмпунктов

16-12-2021, 16:44

Бетонная плита рухнула на двух сотрудников полиции Санкт-Петербурга

16-12-2021, 12:29

Смольный реагирует на жалобы жителей только после огласки

15-12-2021, 20:34

На голову жительницы Санкт-Петербурга упала сосулька, следователи ищут, кто виноват

14-12-2021, 20:49

В Санкт-Петербурге таксист порезал двух человек ножом, один скончался

14-12-2021, 13:19

Мигрант, изнасиловавший юную петербурженку, задержан под Петербургом

14-12-2021, 12:49

Комбинаты «А.П. Иванов» и «Серна»» кормят школьников синим омлетом

13-12-2021, 14:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты

17-12-2021, 19:24

0

На февраль следующего года намечена индексация доплат для пенсионеров. Речь идет о социальных выплатах. Ожидается, что...

Подробнее
Снова по 10 000 рублей от Пенсионного фонда: названа дата выплат в декабре

Снова по 10 000 рублей от Пенсионного фонда: названа дата выплат в декабре

18-12-2021, 17:09

0

Некоторые сетевые ресурсы «играют» на чувствах российских пенсионеров. Одни обнадеживают граждан на заслуженном отдыхе...

Подробнее
Деньги придут на карту Сбербанка: кому 20–22 декабря придет выплата по линии Пенсионного фонда

Деньги придут на карту Сбербанка: кому 20–22 декабря придет выплата по линии Пенсионного фонда

Вчера, 15:34

0

С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний...

Подробнее
Землянский: Расплата за нападки на «Газпром» довела Варшаву до истерики

Землянский: Расплата за нападки на «Газпром» довела Варшаву до истерики

18-12-2021, 20:54

0

Польский кабинет министров обратился к главам ЕС с просьбой провести расследование на предмет нарушения компанией...

Подробнее
Гражданам в России рассказали, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» Сбербанка

Гражданам в России рассказали, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» Сбербанка

Вчера, 09:24

0

Эксперты объяснили, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» от Сбербанка. Для тех, кто будет оставлять часть...

Подробнее
На этот раз всем. Россиянам выплатят в среднем по 20 000 рублей до 31 декабря

На этот раз всем. Россиянам выплатят в среднем по 20 000 рублей до 31 декабря

18-12-2021, 15:34

0

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о том, что до 31 декабря россияне получат все положенные им выплаты -...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

ЦБ предупредил всех жителей России, у кого есть банковские вклады

ЦБ предупредил всех жителей России, у кого есть банковские вклады

Вчера, 09:29

0

17 декабря ключевую ставку в России подняли на один процентный пункт, после чего она достигла уровня в 8,5%. Глава...

Подробнее
Аналитик Нечитайло: «13-е пенсии порадуют, но это латание дыр»

Аналитик Нечитайло: «13-е пенсии порадуют, но это латание дыр»

18-12-2021, 12:39

0

Вот уже почти две недели в СМИ активно обсуждается тема возможного введения в РФ ежегодной предновогодней выплаты - так...

Подробнее
Некоторые пенсионеры РФ получат по 9600 рублей с 1 января

Некоторые пенсионеры РФ получат по 9600 рублей с 1 января

18-12-2021, 09:14

0

Новую доплату к пенсии могут получить с 1 января 2022 года российские пенсионеры. Новая мера поддержки буде действовать...

Подробнее
Минтруд: новые выплаты ожидают всех пенсионеров РФ с 1 января 2022 года

Минтруд: новые выплаты ожидают всех пенсионеров РФ с 1 января 2022 года

17-12-2021, 20:39

0

Министерство Труда РФ анонсировало поступление новых выплат для всех категорий пенсионеров — ожидается, что денежные...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах