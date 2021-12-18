Город утопает в снегу, а Смольный не может справиться с задачей

Владимир Соловьев в эфире своей программы «Соловьев LIVE» раскритиковал власть Санкт-Петербурга из-за ситуации с уборкой снега.

Сейчас в Санкт-Петербурге по-настоящему «кошмарная ситуация». Больше трех недель коммунальщики не могут справиться с последствиями непогоды. Город тонет в снегу. Дворы, дороги, тротуары – все находиться под завалами. Коммунальные службы не справляются со своими обязанностями.

«Вот объясните, почему Москва, несмотря на любые условия, будь то дождь, град, снег, всегда очищена? Потому что лично заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, закончив рабочий день в девять часов вечера, выходит на улицы города и идет пешочком. Он ходит до часу ночи, иногда до двух, и смотрит, как работает техника, чем поливают улицы, как меняется температура», — рассказал Владимир Соловьев.

Из-за потепления теперь над петербуржцами нависают огромного размера сосульки, а под ногами голый лед. В больницы все чаще попадают люди с ушибами, переломами или куда более тяжелыми травмами. Это в очередной раз показывает, насколько слабый управленческий аппарат у Северной столицы, раз власть не может нести ответственность даже за безопасность людей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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