Мигрант получил тяжелые ранения на одной из Санкт-Петербургских овощных баз

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Гражданина Узбекистана срочно госпитализировали в шоковую хирургию НИИ Скорой помощи.
Субботним вечером, 18 декабря, с овощной базы, расположенной во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на Софийской улице, на пульт диспетчерской службы Скорой помощи поступил вызов о том, что на территории предприятия происходит поножовщина. По приезде медицинские работники обнаружили двадцатитрехлетнего парня, оказавшегося мигрантом из Узбекистана, в тяжелом состоянии, с ножевыми ранениями.
Он был срочно госпитализирован в шоковую хирургию НИИ Скорой помощи. У пострадавшего были диагностированы сотрясение головного мозга, гемоторакс и проникающие колото-резаные ранения живота и грудной клетки.
Момент совершения преступления, к сожалению, не был снят камерами видеонаблюдения овощной базы. На данный момент правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного производства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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