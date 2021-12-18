Житель Санкт-Петербурга оказался в реанимации после конфликта на остановке общественного транспорта

Сегодня, 05:34

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Житель Санкт-Петербурга оказался в реанимации после конфликта на остановке общественного транспорта
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Молодого человека избил другой мужчина на автобусной остановке.

Пострадавшим оказался тренер по плаванию двадцатидвухлетнего возраста. О пострадавшем медиков и полицейских проинформировали случайные свидетели происшедшего. Молодого человека сотрудники специальных служб обнаружили лежащим на остановке без сознания и с многочисленными травмами.

По показаниям свидетельницы конфликта, драка произошла на автобусной остановке по улице имени Рихарда Зорге. К стоявшему там молодому человеку подошел мужчина и начал его бить. После сильного удара пострадавший упал, ударившись головой.

Парень был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационное отделение. Медицинские работники поставили ему диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, перелом основания черепа, периорбитальная гематома. На камерах наблюдения момента падения выявить не удалось, но подозреваемый, тридцатипятилетний житель Санкт-Петербурга, задержан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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