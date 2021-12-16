Идея Барабанщикова о комплексах соцпитания полного цикла может быть реализована на всероссийском уровне

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Представители Агентства стратегических инициатив (АСИ) рассказали Владимиру Путину о наиболее перспективных проектах. Один из них касался улучшения сферы соцпитания. Речь идет о комплексах полного цикла – когда в одном месте продукты вначале выращивают, а потом готовят из них еду для школьников и детсадовцев. Ранее такую инициативу предлагал бывший глава Управления соцпитания Петербурга Алексей Барабанщиков. Об этом он написал в книге «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!»
На сегодняшний день петербургские школы заключают контракты со сторонними предприятиями. В большинстве своем у них нет собственных заводов и пищеблоков. Поэтому они реализуют своего рода цепочку: покупают у одних, продают другим, готовят третьи и т. д.
Например, по документам организацией питания в школах Адмиралтейского района занимается «Лимак-Нева», но фактически это делает «Артис-Детское питание». При этом «Артис» закупает продукты у третьего предприятия.
Такая схема приводит к подорожанию и увеличивает риски поставок некачественных продуктов. Так, инспекция Россельхознадзора нашла на складах комбината «ТК Северная столица» контрафактное сливочное масло. Поставщик не понес наказания, потому что по документам компания получила качественное масло, и на каком этапе его подменили – неизвестно.
Чтобы исключить все риски Барабанщиков предлагал создать комплексы, где продукты не только готовили, но и выращивали. В этом случае цепочки поставщиков существенно сократились бы, а питание стало бы более качественным.
Частным поставщикам эта идея не понравилась. Как и Единый стандарт качества, введенный бывшим главой УСП. В нем говорится об увеличении количества фруктов в рационе и увеличении ассортимента блюд. По сей день документ является лишь рекомендацией, и недобросовестные комбинаты его игнорируют.
Неоднократно Барабанщиков говорил о картелях на рынке соцпитания и критиковал бездействие Смольного в этом вопросе. После одного из интервью чиновника задержали. Юристы и общественники уверены, что дело политически мотивировано.
СМИ связывают произошедшее с семьей Захватовых и губернатором Александром Бегловым. Александр Захватов является спецпредставителем градоначальника. Его сын Игорь – помощник Беглова. Жена Игоря Инесса была связана с одним из крупнейшим игроком рынка соцпитания Петербурга «Фирмой Флоридан».
Несмотря на все это, идея Барабанщикова может реализоваться. В противном случае Петербург так и останется в числе отстающих.
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