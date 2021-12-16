Жители Петербурга в очередной раз пожаловались в прокуратуру на горы строительного мусора

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года
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Некачественное обслуживание восьмого дома на улице 6-й Красноармейской вынудило жильцов обратиться в прокуратуру. Они требуют наказать виновных.
Люди рассказали, что почти весь дом в трещинах. Петербуржцы боятся за свое имущество, так как скоро начнутся сильные осадки. Ужасное состояние ливневок может привести к размыву фундамента.
Однако, это не одна претензия. Жалуются на строительные материалы и мусор во дворе и крыше дома. Территория полностью захламлена, а стройматериалы в зиму могут прийти в негодность.
С целью исправить ситуацию и наказать виновных, жители обратились в прокуратуру, Жилищный комитет, Госжилинспекцию Петербурга и к губернатору Александру Беглову. По данному факту правоохранителям будет проведена проверка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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