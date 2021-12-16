В Петербурге пожарные не смогли проехать на тушение "Северной верфи" из-за неубранных дорог

Пожар на заводе «Северная верфь» в Петербурге, где загорелся корвет Минобороны, долго не могли потушить из-за заснеженных дорог. На место пожара были отправлены 22 единицы техники и 89 пожарных.

Спасатели не смогли быстро прибыть на место происшествия, так как им помешали пробки, заваленные снегом улицы и отсутствие нормального подъезда к верфям. Машины МЧС не могли перемещаться по улицам города из-за плохой очистки улиц от снега коммунальщиками.

Кроме того, плохо убранные улицы стали причиной пробок. Разбитые дороги отняли много времени у сотрудников МЧС. Из-за инцидента на место происшествия экстренно вызвали губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Вечером 17 декабря на заводе «Северная верфь» в Большой Турухтанной гавани в районе дома 6 на Корабельной улице загорелся корвет «Проворный». Загорелась ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. По данным СМИ, в результате пожара пострадали пять человек.

В Северной столице в последнее время участились пожары. Ситуация усложняется тем, что из-за неубранных коммунальщиками дорог техника МЧС тратит больше времени на подъезд к очагам возгорания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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