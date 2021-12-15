МЧС сообщило о метелях с мокрым снегом, которые придут в Санкт-Петербург на выходных

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года
Российские пенсионеры получили разъяснения касательно получения выплаты от органов соцзащиты, которая пройдет с 17 по...Подробнее
Субботним утром жителей Северной столицы и Ленобласти ожидает ухудшение погодных условий.
ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщило о приближении атмосферного фронта, который 18 декабря принесет на территорию Ленинградской области мокрый снег, и местами очень сильный. К полудню будет наблюдаться налипание мокрого снега и появление небольшого гололеда. Постепенно дороги и тротуары покроет гололедица, что приведет к серьезным проблемам для передвижений пешеходов и транспортных средств.
Воскресение принесет ослабление метелей, но небольшой мокрый снег повсеместно сохранится. Гололедица будет, как и накануне, встречаться по всей Ленинградской области.
В понедельник сохранятся мокрый снег и метель, но ветер значительно усилиться, его порывы будут достигать 15 метров за секунду.
МЧС предупреждает об увеличении вероятности травматизма граждан по причине ухудшения погоды. Также не исключен рост числа ДТП, ЧП в акватории, на железнодорожном транспорте, ЛЭП, объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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