МЧС сообщило о метелях с мокрым снегом, которые придут в Санкт-Петербург на выходных

Субботним утром жителей Северной столицы и Ленобласти ожидает ухудшение погодных условий.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщило о приближении атмосферного фронта, который 18 декабря принесет на территорию Ленинградской области мокрый снег, и местами очень сильный. К полудню будет наблюдаться налипание мокрого снега и появление небольшого гололеда. Постепенно дороги и тротуары покроет гололедица, что приведет к серьезным проблемам для передвижений пешеходов и транспортных средств.

Воскресение принесет ослабление метелей, но небольшой мокрый снег повсеместно сохранится. Гололедица будет, как и накануне, встречаться по всей Ленинградской области.

В понедельник сохранятся мокрый снег и метель, но ветер значительно усилиться, его порывы будут достигать 15 метров за секунду.

МЧС предупреждает об увеличении вероятности травматизма граждан по причине ухудшения погоды. Также не исключен рост числа ДТП, ЧП в акватории, на железнодорожном транспорте, ЛЭП, объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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