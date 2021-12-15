По Санкт-Петербургу и Ленобласти введен план «Перехват» для поимки преступников, ранивших полицейского

На полицейский патруль напали закладчики, вооруженные газовым баллончиком и ножом, - один правоохранитель получил ножевое ранение.

Патрулируя Курортный район, полицейские обратили внимание на парня и девушку, которые подозрительно себя вели, находясь на территории Горского кладбища. Подойдя к парочке, правоохранители получили струю перцового газа от девушки и удар ножом от парня. После чего злоумышленники убежали, вскочили в автомобиль Киа Оптима, черного цвета и скрылись.

На поиск преступников были ориентированы все правоохранители Санкт-Петербурга. Предположительно, молодые люди занимались размещением закладок с наркотическими средствами. Почему они приняли решение вместо относительно легкого наказания за найденные при них наркотические средства пойти на преступление, сулящее куда более серьезные санкции, предстоит выяснять следователям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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