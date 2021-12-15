Санкт-Петербург назвали лучшим в 2021 году городским туристическим направлением планеты

Северная столица получила первое место в главной номинации популярной всемирной премии World Travel Awards.

Кроме основной премии, Санкт-Петербург одержал победу еще в трех номинациях: «Ведущий город культурного туризма» (шесть лет подряд), «Ведущая маркетинговая компания» (за проект «Петербургское гостеприимство/Новая туристическая география»), «Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма» (Санкт-Петербург разделил ее с Москвой, поскольку два величайших города РФ реализовали совместную успешную программу «Два города – миллион впечатлений»).

Что касается основной награды, то за нее Санкт-Петербургу пришлось бороться с такими достойными соперниками, как Рим, Пекин, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк, Лондон, Киото, Париж, Венеция.

Интересно, что в течение семи лет Северная столица получила 15 премий World Travel Awards, из которых девять европейского уровня и шесть – всемирного.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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