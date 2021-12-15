Проект строительства петербургской сети ТПУ обойдется в 186 миллиардов рублей

Проект петербургской сети ТПУ Владимиру Путину был представлен компанией «Мегалайн». Благодаря его реализации работу получат 30 тысяч человек.

Планируется возвести 61 транспортно-пересадочный узел на территории Санкт-Петербурга. Его стоимость оценивается в 186 миллиардов рублей . Об этом стало известно во время заседания наблюдательного и экспертного совета Агентства стратегических инициатив. На мероприятие также был приглашен президент России Владимир Путин. Глава государства посетил выставку проектов «Точка кипения» АСИ.

В ТПУ будут входить станции метро, остановки общественного транспорта, перехватывающие парковки В некоторых случаях также может быть включен и железнодорожный транспорт. Около 4 миллионов петербуржцев смогут за пять минут дойти до остановки или необходимого транспорта.

Президенту также поведали и о других преимуществах. Строительство даст более 30 тысяч рабочих мест. Бюджетная эффективность достигнет 140 миллиардов рублей.

«Мегалайн» обратилась к главе государства за поддержкой проекта. Они хотят, чтобы первый ТПУ открылся в Петербурге уже в 2024 году.

Сейчас 85% жителей Петербурга имеют претензии к местным властям насчет общественного транспорта. Их волнует также удаленность автобусных остановок от метро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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