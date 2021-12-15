Петербург стоит на грани коммунальной катастрофы из-за оттепели

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Петербуржцы жалуются на некачественную уборку улиц от снега. В социальных сетях появляются фото обледенелых и не посыпанных песчано-солевой смесью дорог. Смольный под руководством губернатора Александра Беглова провалил организацию работы коммунальных служб.
Жители Северной столицы называют сложившуюся ситуацию «крепкой бесхозяйственностью». Одна из коренных жительниц города заявила, что не наблюдала подобного беспорядка за всю свою жизнь. В качестве доказательств она опубликовала несколько фото.
Другие пользователи сравнили ситуацию на дорогах с осадным или военным положением. Пешеходы рассказывают о свисающих с крыш домов огромных сосульках, гололеде, неубранных сугробах и непроходимых лужах, образовавшихся с приходом оттепели. Как минимум, пять человек уже получили увечья. Увеличилось число обращений в травмпункты города.
Напомним, заслуженный артист России Иван Краско пожаловался на работу губернатора Александра Беглова президенту Владимиру Путину. Он считает, что городские власти провалили подготовку города к зиме и не способны навести порядок.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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