Петербург стоит на грани коммунальной катастрофы из-за оттепели

Петербуржцы жалуются на некачественную уборку улиц от снега. В социальных сетях появляются фото обледенелых и не посыпанных песчано-солевой смесью дорог. Смольный под руководством губернатора Александра Беглова провалил организацию работы коммунальных служб.

Жители Северной столицы называют сложившуюся ситуацию «крепкой бесхозяйственностью». Одна из коренных жительниц города заявила , что не наблюдала подобного беспорядка за всю свою жизнь. В качестве доказательств она опубликовала несколько фото.

Другие пользователи сравнили ситуацию на дорогах с осадным или военным положением. Пешеходы рассказывают о свисающих с крыш домов огромных сосульках, гололеде, неубранных сугробах и непроходимых лужах, образовавшихся с приходом оттепели. Как минимум, пять человек уже получили увечья. Увеличилось число обращений в травмпункты города.

Напомним, заслуженный артист России Иван Краско пожаловался на работу губернатора Александра Беглова президенту Владимиру Путину. Он считает, что городские власти провалили подготовку города к зиме и не способны навести порядок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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