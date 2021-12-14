Жители Петербурга выстроились в очередь у городских травмпунктов

В Петербурге отмечается резкий рост уровня травматизма у жителей. Причина — гололед. Скользко как во дворах, так и на дорогах. Коммунальные службы не справляются с уборкой города. Как пишет «Фонтанка», в травмпункты в настоящее время выстраиваются большие очереди. Врачи фиксируют у людей переломы, растяжения и ушибы.

«Вчера был целый коридор. Очень много народа. С переломами шли, с повреждениями капсульно-связочного аппарата, ушибом копчика», — рассказала сотрудница городской поликлиники.

По словам жителей, передвигаться по городу сложно и опасно, так как дороги и тротуары не убраны в разных районах. Нормой стал гололед.

«На улице Карпинского сроду не чистили. Упал там, и сразу сильная боль в пояснице. Спину не согнуть вообще», — отметил один из пострадавших петербуржцев.

Другой житель города рассказал, что сильно потянул связки, поскользнувшись.

«Я не упал, нет, скорее вот так дернулся и потянул связки. Но у меня нога и так болезненная. А то, что на улице... Ну, это понятно, улицы не убраны», — объяснил он.

Коммунальные службы Петербурга оказались совершенно не готовы к потеплению, последовавшему за сильными снегопадами. Перепады температуры привели к образованию льда на нечищеных тротуарах. Пешеходные дорожки не обрабатываются антигололедными реагентами, поэтому по ним опасно ходить.

Губернатор Беглов ранее отмечал, что город к зиме готов. Чиновники Смольного также уверяли, что для борьбы с последствиями сильных снегопадов делается все возможное. Тем не менее, во время потепления на улицах города по-прежнему очень много снега и мало техники. Согласно официальным данным комитета по благоустройству, в минувший понедельник город убирало всего около 50 машин, чего явно недостаточно.

В связи со сложной ситуацией горожане требуют у властей города проводить противоледную обработку дорог и тротуаров. Однако не ясно, отреагируют ли чиновники на многочисленные обращения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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