Бетонная плита рухнула на двух сотрудников полиции Санкт-Петербурга

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На пересечении улиц Мытнинской и 4-й Советской кусок бетона отвалился от фасада многоэтажки и упал на проходящих по тротуару людей.
Об этом происшествии стало известно со слов сотрудницы, расположенного неподалеку кафе, куда потерпевшие часто заходили попить кофе. Один из оперативных работников полиции получил при этом травму головы. По информации полученной "Невскими Новостями" от собственного источника в одной из экстренных служб, пострадавшими во время данного чрезвычайного происшествия оказались майор и подполковник полиции.
Состояние мужчин при их обследовании медицинскими работниками расценено, как средняя тяжесть. Из травм выявлены лишь ушибы мягких тканей.
От лепнины, украшавшей стену одного из зданий отвалилась часть, площадью около двух квадратных метров. Фасад дома был обследован специалистами и выявлена угроза дальнейшего обрушения бетонной отделки. Для того, чтобы не допустить в дальнейшем риска для здоровья и жизни прохожих, до начала ремонта здания смонтирована трехколенная опора.
Кстати, официальные лица из МВФ Санкт-Петербурга назвали информацию о пострадавших правоохранителях фейком.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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