Смольный реагирует на жалобы жителей только после огласки

В Невском районе горожане пожаловались на недобросовестную уборку губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Люди уверены, если не осветить проблему, власти города не обратят на нее внимания.

С началом зимы пришел снегопад, гололед и сосульки, которые коммунальные службы до сих пор не могут устранить. Однако губернатор уверяет, что все под контролем и на уборку города выделено достаточно дворников и спецтехники.

«К утру понедельника с улиц Петербурга было вывезено 650 тысяч кубометров снежных масс. В городе сегодня работают 18 снегоплавильных и снегоприемных пунктов. Их число будем увеличивать, чтобы сократить время вывоза и «плечо доставки». По согласованию с МЧС и районными администрациями открыты 3 дополнительных точки складирования снега. В ближайшие дни будут открыты еще 2 временных пункта приема», – отметил Александр Беглов в эфире «Радио Россия».

В социальных сетях появляется все больше гневных комментариев горожан, которые категорически не согласны с Бегловым. Петербуржцы уверяют, что никаких уборочных работ не производится. Жители Невского района отмечают, что коммунальщики не справляются с уборкой, а в Рыбацком по дорогам невозможно передвигаться из-за «каши из снега» под ногами.

Люди пишут, что губернатор реагирует только после огласки. Одна из жительниц предположила, что градоначальник может быть не в курсе, что дворы убирают только по заявке. Это является нарушением в условиях снежного коллапса.

СМИ ранее писали, что в Петербурге недостаточно специализированной техники для уборки снега. Сейчас у города в наличии только 1,7 тыс. единиц техники, а для качественной уборки необходимо как минимум 3, 5 тыс. единиц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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