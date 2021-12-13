Смольный реагирует на жалобы жителей только после огласки

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В Невском районе горожане пожаловались на недобросовестную уборку губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Люди уверены, если не осветить проблему, власти города не обратят на нее внимания.
С началом зимы пришел снегопад, гололед и сосульки, которые коммунальные службы до сих пор не могут устранить. Однако губернатор уверяет, что все под контролем и на уборку города выделено достаточно дворников и спецтехники.
В социальных сетях появляется все больше гневных комментариев горожан, которые категорически не согласны с Бегловым. Петербуржцы уверяют, что никаких уборочных работ не производится. Жители Невского района отмечают, что коммунальщики не справляются с уборкой, а в Рыбацком по дорогам невозможно передвигаться из-за «каши из снега» под ногами.
Люди пишут, что губернатор реагирует только после огласки. Одна из жительниц предположила, что градоначальник может быть не в курсе, что дворы убирают только по заявке. Это является нарушением в условиях снежного коллапса.
СМИ ранее писали, что в Петербурге недостаточно специализированной техники для уборки снега. Сейчас у города в наличии только 1,7 тыс. единиц техники, а для качественной уборки необходимо как минимум 3, 5 тыс. единиц.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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