На голову жительницы Санкт-Петербурга упала сосулька, следователи ищут, кто виноват

Сегодня, 20:49

0

Image 16+
На голову жительницы Санкт-Петербурга упала сосулька, следователи ищут, кто виноват
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Правоохранителями возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуги с нарушением правил техники безопасности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия для пострадавшего.

По информации, опубликованной изданием "Невские Новости", сотрудники Следственного комитета Санкт-Петербурга устанавливают, кто отвечал за очистку от наледи крыши дома №73, расположенного на набережной реки Мойки. Именно в этом месте жительнице города на голову рухнула большая сосулька.

Она шла на работу после обеденного перерыва, когда неожиданно ее ударил огромный кусок льда. Девушка упала на тротуар и потеряла сознание. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала ее в приемный покой Мариинской больницы в состоянии комы. 

После детального обследования петербурженке поставили диагноз: открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом основания черепа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Санкт-Петербурге таксист порезал двух человек ножом, один скончался

Сегодня, 13:19

Мигрант, изнасиловавший юную петербурженку, задержан под Петербургом

Сегодня, 12:49

Комбинаты «А.П. Иванов» и «Серна»» кормят школьников синим омлетом

Вчера, 14:49

В Санкт-Петербурге угонять автомобили стали вдвое меньше

Вчера, 00:34

В Питерской многоэтажке при пожаре угарным газом отравился мужчина

Вчера, 00:04

Санкт-Петербург: Последствия прорыва на Дунайском проспекте устранены

12-12-2021, 20:49

В Санкт-Петербурге учителя, обвиненного в педофилии, приняли работать на законных основаниях

12-12-2021, 18:04

Борис Титов вступился за обвиненного в мошенничестве Августа Мейера

12-12-2021, 17:39

Главе секты «Орден пути» Тихомировой предъявлены новые обвинения

12-12-2021, 17:29

Недоработки коммунальщиков Смольного привели к новым ДТП

12-12-2021, 16:59

Василеостровцы просят спасти деревья и газоны от «уборки» Комблага

11-12-2021, 15:44

Коммунальщики Петербурга растягивают уборку одного сугроба на две недели

11-12-2021, 08:34

Участие в «снежном картеле» не помешало ГУДП «Центр» получить новый контракт в Петербурге

10-12-2021, 17:48

«Капитан Очевидность» или как Беглов показал свою неосведомленность в борьбе с наркотиками в Санкт-Петербурге 

10-12-2021, 16:22

Убирать снег мешают неправильно припаркованные автомобили – Комблаг

10-12-2021, 13:34

В Петербурге наконец-то открыли станцию метрополитена «Маяковская»

10-12-2021, 13:04

Барабанщиков почти 30 дней находится в тюрьме – следствие не раскрывает подробности

9-12-2021, 18:34

Александр Беглов проигнорировал данные о росте заражений и отчитался об "успехах" в борьбе с пандемией

9-12-2021, 15:34

Санкт-петербургский суд решил передать петербургский порт «Бронка» в государственную собственность

9-12-2021, 08:34

Пиотровский рассказал о том, как изменится Зимний дворец после его реставрации

9-12-2021, 08:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

Сегодня, 15:34

0

Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...

Подробнее
Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году

Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году

Вчера, 16:54

0

Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...

Подробнее
ПФР перечислит на карты некоторых граждан в России по 14 тыс. рублей 13 декабря 2021 года

ПФР перечислит на карты некоторых граждан в России по 14 тыс. рублей 13 декабря 2021 года

Вчера, 10:49

0

С 13 декабря на карты россиян начнут приходить денежные выплаты от Пенсионного фонда. В ПРФ объяснили, кто и на каких...

Подробнее
Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

Сегодня, 16:09

0

Сбербанк России предупредил россиян с банковскими вкладами или же собирающимися оформить на себя кредит, о важном...

Подробнее
Рекордная индексация. Объявлены точные даты повышения пенсий в РФ

Рекордная индексация. Объявлены точные даты повышения пенсий в РФ

12-12-2021, 16:09

0

Российские экономисты предоставили прогноз касательно поведения инфляции на 2022 год. Согласно данным аналитиков, в...

Подробнее
Борис Титов вступился за обвиненного в мошенничестве Августа Мейера

Борис Титов вступился за обвиненного в мошенничестве Августа Мейера

12-12-2021, 17:39

0

Омбудсмен считает обвинение в мошенничестве на сумму в 2 400 000 000 рублей «чисто предпринимательской историей», за...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Санкт-Петербурге учителя, обвиненного в педофилии, приняли работать на законных основаниях

В Санкт-Петербурге учителя, обвиненного в педофилии, приняли работать на законных основаниях

12-12-2021, 18:04

0

Московская районная администрация Санкт-Петербурга сообщила о том, что педагог, которого обвинили в совершении...

Подробнее
Генерал-полковник Ивата: Японии нужен огромный военный бюджет против РФ и Китая

Генерал-полковник Ивата: Японии нужен огромный военный бюджет против РФ и Китая

12-12-2021, 21:54

0

Генерал-полковник Киёфуми Ивата, который в былые времена служил руководителем штаба сухопутных войск Сил самообороны...

Подробнее
В РФ с 1 января 2022 года начнут меняться деньги

В РФ с 1 января 2022 года начнут меняться деньги

Вчера, 13:19

0

С января 2022 года в России начнут менять деньги и появится новая цифровая валюта. Об этом сообщили в Центробанке РФ,...

Подробнее
Хазин рекомендует гражданам России срочно закрыть свои банковские ячейки с драгоценностями

Хазин рекомендует гражданам России срочно закрыть свои банковские ячейки с драгоценностями

12-12-2021, 11:54

0

Российский экономист и аналитик Михаил Хазин дал прогноз по предстоящей экономической ситуации в стране. По словам...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах