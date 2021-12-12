На голову жительницы Санкт-Петербурга упала сосулька, следователи ищут, кто виноват

Правоохранителями возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуги с нарушением правил техники безопасности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия для пострадавшего.

По информации, опубликованной изданием "Невские Новости", сотрудники Следственного комитета Санкт-Петербурга устанавливают, кто отвечал за очистку от наледи крыши дома №73, расположенного на набережной реки Мойки. Именно в этом месте жительнице города на голову рухнула большая сосулька.

Она шла на работу после обеденного перерыва, когда неожиданно ее ударил огромный кусок льда. Девушка упала на тротуар и потеряла сознание. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала ее в приемный покой Мариинской больницы в состоянии комы.

После детального обследования петербурженке поставили диагноз: открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом основания черепа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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