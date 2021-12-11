Комбинаты «А.П. Иванов» и «Серна»» кормят школьников синим омлетом

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Комбинаты питания «ТД А.П. Иванов» и «Серна» кормят школьников завтраками омлетом синего цвета, сообщает live24.ru. Родители учащихся жалуются на странные блюда в школьной столовой в сообществе «Школьный ревизорро».
Об одном из случаев рассказала мама ученика школы №97 Выборгского района, столовую в которой обслуживает компания «Серна». В комментариях к записи еще один родитель подчеркнул, что ребенок получает аналогичный омлет от комбината «ТД А. П. Иванов» в другом образовательном учреждении и приложил фото.
«В нашей столовой так же. Я задавала вопрос “ТД А.П. Иванову”, и мне ответили, что это соль даёт такой странный цвет», — возмутилась женщина.
Ранее на посторонние предметы в блюдах «ТД А.П. Иванов» жаловались ученики школы №363 Фрунзенского района. Сначала их кормили мясными котлетами из моркови, а потом в еде все чаще стали появляться инородные предметы.
Родители учеников школы №310 Фрунзенского района сообщали о постановочных проверках. Обслуживающий учреждение комбинат получает шанс заранее подготовиться к инспекции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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