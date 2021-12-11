В Питерской многоэтажке при пожаре угарным газом отравился мужчина

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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Потерпевший доставлен в больницу с предварительным диагнозом: отравление угарным газом.
По сообщению пресс-секретаря Главного городского управления МЧС, воскресным утром на территории Красносельского района Санкт-Петербурга загорелась квартира. Около 1030 подразделения МЧС выехали на вызов по адресу: улица Пионерстроя, дом 18. Там вспыхнул пожар в одной из трехкомнатных квартир девятиэтажного дома.
По прибытию пожарные выявили очаг возгорания в одной из комнат. К тушению огня были привлечены три пожарные расчета, всего двенадцать работников МЧС.
Во время пожара пострадал один из жителей квартиры, его доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга с отравлением угарным газом.
За прошедшие сутки в городе произошло два пожара с трагическими последствиями: в огне на улице Константина Заслонова погибли двое, — женщина и мужчина. А на Богатырском проспекте утром 12 декабря оборвалась жизнь еще одного жителя Санкт-Петербурга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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