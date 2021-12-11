В Санкт-Петербурге угонять автомобили стали вдвое меньше

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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Угонщиков авто питерским правоохранителям удается найти лишь в 20% случаев. Казалось бы, что пятая часть всего количества угонов — это очень мало, но еще десять лет тому назад этот показатель составлял лишь 4%.
К примеру, число угонов автомашин в 2021 году, в сравнении с 2020 годом, снизилось вдвое и составило 849 автомобилей. Об этом рассказал пресс-секретарь Главного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области МВД Российской Федерации.
Улучшение показателей было достигнуто оперативной работой правоохранителей, задержавших 39 автомобильных воров и 17 банд, занимавшихся угоном. По одним только сериям угонов до суда дошли 14 уголовных производств. Искать угонщиков в последнее время стало легче благодаря массовому распространению камер наблюдения.
Также на территории Санкт-Петербурга были обнаружены и ликвидированы 6 мастерских, где преступники разбирали украденные автомашины на запчасти, а за 2020 год было закрыто двадцать организаций, занимающихся подобной противоправной деятельностью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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