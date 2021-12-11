Санкт-Петербург: Последствия прорыва на Дунайском проспекте устранены

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Работниками акционерного общества «Теплосеть» была проведена замена четырех с половиной метров пришедшего в негодность трубопровода.
Пресс-секретарь АО «Теплосеть» сообщил об устранении коммунального ЧП, произошедшего накануне на Дунайском проспекте: специалистами компании были проведены работы по замене четырех с половиной метров изношенной трубы.
В субботу неподалеку от одной из многоэтажек Фрунзенского района Санкт-Петербурга образовалась массивная течь из прохудившегося трубопровода. Работники коммунального предприятия выехали на место и, обследовав место прорыва, выявили, что заплаткой дело не ограничится. Трубопровод пришел в негодность на участке длиной в 4,5 метра. Его пришлось сменить полностью. Новый участок проверили, после чего подключили.
В данное время системы подачи теплоносителя и горячей воды работают в штатном режиме. Событие вызвало серьезный резонанс среди местных жителей, оставшихся без части удобств, тем более в зимнее время.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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