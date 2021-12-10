Недоработки коммунальщиков Смольного привели к новым ДТП

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В субботу, 11 декабря, на дорогах Санкт-Петербурга образовался гололед. Синоптики объявили «желтый уровень погодной опасности». Горожане сообщали о множестве аварий и некачественной уборке снега. Увеличились и шансы пешеходов получить травму. Смольный призвал автомобилистов воздержаться от поездок.
В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» появились фото- и видеоподтверждения опасной ситуации на дорогах.
Так, СМИ сообщают о прорыве трубы неподалеку от станции метро «Пролетарская». Коммунальщики не успели убрать вовремя воду, что привело к образованию льда и повышению уровня опасности движения на этом участке.
На Садовой улице транспортное средство вынесло со скользкой дороги на тротуар. К счастью, никто не пострадал.
На проспекте Луначарского водитель не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили. На опубликованном в сообществе видео виден снег на покрытой наледью дороге.
Неубранный на улицах снег и образовавшаяся наледь стали причиной многих ДТП. При этом в выходные дни на дорогах значительно меньше машин, чем в будни. С началом рабочей недели число аварий может вырасти еще. Опасность также подстерегает пешеходов.
Напомним, осенью губернатор Александр Беглов сообщил, что город полностью готов к зиме. Городские власти пообещали вывести на уборку снега более 1700 единиц техники. Однако этого оказалось недостаточно, когда прошли обильные снегопады. Город встал в многокилометровых пробках. Участились случаи прорывов теплосети. Сейчас петербуржцы беспокоятся из-за пришедшей вслед за морозами оттепели: городская канализация может не справиться с таянием образовавшихся огромных сугробов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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