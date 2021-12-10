Главе секты «Орден пути» Тихомировой предъявлены новые обвинения

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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Гайве Тихомировой, возглавлявшей секту «Орден пути», ранее уже было назначено наказание за мошенничество, заключавшееся в реализации «защитных куполов».
И вот новое обвинение от правоохранителей. Полиция Санкт-Петербурга подозревает Тихомирову в том, что она создала религиозную секту, в которой практиковалось насилие либо причинение вреда здоровью ее членов. Обвинения были предъявлены фигуранту 9 декабря текущего года.
Секта «Орден пути» проводила активную псевдорелигиозную деятельность в период 2016 – 2021 год. Пара лидеров секты, - выше упомянутая Гайва Тихомирова и Татьяна Баранова получали от обращавшихся к ним людей серьезные денежные суммы за то, что проводили некие консультации, а также псевдомагические обряды. Тем самым они злоупотребляли доверием клиентов и использовали для получения личной выгоды их плохое эмоциональное состояние.
Всего преступная группа смогла обмануть девять потерпевших на общую сумму, превышающую 15 000 000 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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