Василеостровцы просят спасти деревья и газоны от «уборки» Комблага

Сегодня, 15:44

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Василеостровцы просят спасти деревья и газоны от «уборки» Комблага
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Жители Васильевского острова жалуются, что их дворы и газоны используют как «хранилище снега». Тенденция наблюдается уже несколько лет подряд, а все законные требования убрать территорию коммунальщики игнорируют.

По информации из группы «Защитим остров Васильевский» в соцсетях, хуже всего дела обстоят в районе улиц Кораблестроителей и Наличной, где за уборку отвечает компания ГУДП «Центр». По словам горожан, грязный снег с реагентами скидывают на газон под корни деревьев. Кроме того, они отметили, что в подобные действия в прошлом году в прокуратуре расценили как нарушения.

На сайте «Фонтанки» комментаторы подтвердили правоту замечаний прокуратуры, рассказывая, что происходит на Уральской улице, также входящей в зону ответственности ГУДП «Центр», и в ряде других районов. Читатели возложили ответственность за происходящее на губернатора Александра Беглова и его команду, «делящих» и «расходующих бюджет» вместо его сохранения. 

Стоит отметить, что другие подрядчики комитета по благоустройству поступают похожим образом. Например, ЗАО «Сити-Сервис» сбрасывает снег на клумбы МКД. Местные жители отправили фотографии в комментарии на странице комитета, но ответа не получили.

В пабликах ВК для жителей Васильевского острова встречается много замечаний относительно зимней уборки. Большинство из них касаются плохой очистки дорог, из-за чего проезжая часть заметно сужается. При этом, по словам петербуржцев, огромные сугробы никто не торопится вывозить. 

Все это приводит к увеличению числа дорожных заторов и ДТП. По словам водителей, им приходится стоять в пробках в два раза дольше, чем занял бы пеший путь. 

В 2019 году, во время первой зимы в Петербурге губернаторства Беглова, в районе Новосмоленской набережной разместился знаменитый «пик» в его честь. Об этом напомнил, рассказывая про новые залежи снега в Северной столице, депутат городского парламента Борис Вишневский, позировавший тогда на фоне снежной «горы».Сейчас часть Васильевского острова все же очищена от последствий снегопадов, что позволило районной администрации и комитету по благоустройству отчитаться о якобы хорошей уборке. Однако фото местных жителей подтверждают, что пространства возле парадных остались нетронутыми. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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