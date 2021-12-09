Коммунальщики Петербурга растягивают уборку одного сугроба на две недели

Власти Санкт-Петербурга не справляют со снежным коллапсом и обещают разобраться с проблемой снежных завалов через две недели, когда проблема отпадет сама вместе с потеплением.

Заморозки в Санкт-Петербурге усугубили проблемы городских служб со снежными завалами. С конца ноября в городе выпало рекордное количество снега, который принесли два циклона. После этого число обращений горожан на портале «Мой Санкт-Петербург» резко выросло, только в первую неделю декабря он принял 15 тысяч жалоб на уборку снега, пробки и наледь. С 6 декабря к ним прибавились жалобы на опасно нависающие сосульки.

При этом еще в октябре Смольный и губернатор Александр Беглов обещали, что в этом году город готов к зиме и укомплектован достаточным числом снегоуборочной техники. Однако первые же недели декабря разочаровали петербуржцев. Обещанной техники на улицах в первые снежные дни так и не увидели. Коммунальщики же пожаловались на нехватку рабочих рук. Решить этот вопрос хотели сначала при помощи акции «дворник-шеринг» и за счет привлечения школьников к уборке снега. Однако первая акция так и не встретила живого отклика, а вторая стала причиной скандала, когда СМИ стало известно, что некоторые школы выгоняет старшеклассников на уборку не очень-то добровольно.

Судя по ответам на запросы граждан на портале «Мой Санкт-Петербург», на уборку одного сугроба комитет благоустройства в среднем отводит до двух недель. Чуть побыстрей решается вопрос с сосульками, на борьбу с ними комитет выделяет около недели. Примечательно, что на следующей неделе в Санкт-Петербург придет фронт теплого воздуха и снег сойдет и без помощи коммунальщиков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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