Участие в «снежном картеле» не помешало ГУДП «Центр» получить новый контракт в Петербурге

В 2022 году уборкой Санкт-Петербурга будут заниматься организации, ранее уличенные в картельном сговоре. Несмотря на скандал 2019 года, когда УФАС выявило сговор между участниками торгов, подведомственный Смольному комитет по госзаказу вновь отдал этим компаниям многомиллиардные госконтракты.

Так, за очистку дорог от снега в Центральном районе, как и прежде, будет отвечать ГУДП «Центр», в Пушкинском и Колпинском — АО «Автодор», в Невском и Красногвардейском — АО «Автопарк № 7 Спецтранс», в Красносельском и Кировском районе – ГУП «Путь», в Кронштадте и Курортном районе - ГУДСП «Курортное», а в Петродворцовом районе – ГУП «Петродворцовое».

До сих пор не определены исполнители контрактов в Выборгском и Калининском районах. Отметим, что во всех районах победители выступали единственными участниками, допущенными до торгов.

Губернатор города Александр Беглов вверил работу коммунальных служб давно запятнавшим себя компаниям: в 2019 году антимонопольная служба подтвердила создание «снежного картеля». Организации на протяжении многих лет забирали контракты по выгодной стоимости, однако нередко выполняли свои обязанности некачественно.

Отметим, что после скандала, разгоревшегося вокруг создавших картель компаний, комитет по благоустройству Петербурга принял решение реорганизовать несколько дорожных унитарных предприятий в бюджетные учреждения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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