«Капитан Очевидность» или как Беглов показал свою неосведомленность в борьбе с наркотиками в Санкт-Петербурге 

Губернатор призвал объединить усилия Санкт-Петербурга и Ленинградской области в борьбе с наркотиками, а также привлечь к профилактике учителей школ. Но, судя по документам, не все так просто.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов включил режим «Капитана Очевидность» на прошедшем расширенном заседании антинаркотической комиссии. В ходе обсуждения он попытался дать несколько советов по поводу того, как видит развитие ситуации с противодействием распространения наркотиков и профилактике их незаконного потребления.

Градоначальник оказался не осведомлен даже в базовых вопросах. Так, он предложил объединить усилия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отметив, что «граница между Колпино и поселком им. Тельмана не должна останавливать борьбу». Но границы на самом деле нет. Выявлением оборота психотропных веществ занимается полиция – объединенное ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также, говоря о профилактике незаконного потребления наркотических веществ, Александр Беглов призвал «активнее работать с педагогами, с классными руководителями. Они хорошо знают своих учеников. Необходимо шире привлекать органы местного управления, которым известны все проблемы на их территории».

Между тем, в Санкт-Петербурге уже есть один интересный закон . Он перекладывает основную задачу по профилактике наркомании на органы местного самоуправления. А Ленинградская область берет на себя прямую обязанность по подготовке, переподготовке и повышению квалификации учителей для работы в указанном направлении. Кроме того, область берет на себя обязанность по внедрению в образовательные организации соответствующих программ и методик.

В чем-то Александр Дмитриевич действительно прав. Перенимать опыт необходимо, но только Санкт-Петербургу у Ленобласти, а не наоборот. Поскольку второго закона в Северной столице нет. Подобными заявлениями градоначальник лишь показал свою неосведомленность в вопросах профилактики и противодействия распространения наркотических средств на подведомственной территории.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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